Путин рассказал, чего не хватает губернаторам

Российский президент Владимир Путин в интервью каналу «Россия 1» ответил на вопрос, чего не хватает тем, кто занимается управлением в регионах.

Путин ответил, что нужно все время быть с людьми в контакте, получать обратную связь.

«Надо все время быть с людьми в контакте, быть ближе к людям», — отметил Путин.

Он напомнил, что в России есть большие по территории регионы, где живет много людей, но получить отклик на результаты своей работы местным властям необходимо.