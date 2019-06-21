Выявлены нарушения по делу Голунова

МВД выявило нарушения со стороны сотрудников УВД ЗАО по Москве при задержании журналиста Ивана Голунова, передает ТАСС.

Уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков передадут в прокуратуру Москвы для последующей передачи в Следственный комитет.

Какие именно были допущены нарушения, не сообщается.

Ранее освобожденного журналиста Голунова допросили как свидетеля.

Президент РФ Владимир Путин освободил от должностей главу управления по наркотикам ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО ГУ МВД Москвы Андрея Пучкова.

До этого глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что будет ходатайствовать перед президентом об отставке двух генералов после того, как с журналиста «Медузы» Ивана Голунова сняли обвинения.