Власти дадут жилье обратившейся к Путину матери ребенка-инвалида

Власти Забайкалья пообещали решить жилищный вопрос женщины, которая обратилась к российскому лидеру Владимиру Путины в ходе «прямой линии». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Как уточнили в пресс-службе, этот вопрос должны решить до конца 2019 года.

«Предоставление жилых помещений льготникам будет вестись в порядке очереди, они получат квартиры до конца этого года», — добавили в пресс-службе.

По словам жительницы Читы, матери ребенка-инвалида, чиновники не делали ничего для того, чтобы помочь ей с жильем. Она рассказала, что с 2017 году их семья ждет внеочередного получения квартиры, также ребенку с ограниченными возможностями нужна реабилитация и обучение в спецучреждении.

Также в настоящее время этим случаем занялся СК России.