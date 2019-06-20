Путин ответил на вопросы о «банде» из «Единой России» и ужасах 90-х

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В ходе «прямой линии» президент России Владимир Путин сам выбрал несколько вопросов россиян с экрана и ответил на них.

Путин выбрал вопрос «Куда ведет нас «банда патриотов» из «Единой России»?». Он отметил, что люди эти берут на себя ответственность и за принятие непопулярных решений. По словам Путина, это зрелые люди,целью политической карьеры которые ставят улучшение жизни в России.

Лидер РФ отмети, что руководители России в 1990-е годы развалили социальную сферу в России, «довели страну до гражданской войны». Он при этом отметил, что не станет называть тех людей «бандой».

Ранее Путин пошутил про зарплаты чиновников.