Путин ответил на вопросы о «банде» из «Единой России» и ужасах 90-х
В ходе «прямой линии» президент России Владимир Путин сам выбрал несколько вопросов россиян с экрана и ответил на них.
Путин выбрал вопрос «Куда ведет нас «банда патриотов» из «Единой России»?». Он отметил, что люди эти берут на себя ответственность и за принятие непопулярных решений. По словам Путина, это зрелые люди,целью политической карьеры которые ставят улучшение жизни в России.
Лидер РФ отмети, что руководители России в 1990-е годы развалили социальную сферу в России, «довели страну до гражданской войны». Он при этом отметил, что не станет называть тех людей «бандой».