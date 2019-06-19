МВД назначило нового генерала взамен уволенному из-за дела Голунова

Марат Мустафаев назначен врио УВД по Западному административному округу (ЗАО) Главного управления МВД по Москве, сообщает ТАСС.

В МВД подтвердили данную информацию.

Мустафаев с февраля 2015 года занимал должность заместителя начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве.

Президент РФ Владимир Путин освободил от должностей главу управления по наркотикам ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО ГУ МВД Москвы Андрея Пучкова.

До этого глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что будет ходатайствовать перед президентом об отставке двух генералов после того, как с журналиста «Медузы» Ивана Голунова сняли обвинения.