Суд оштрафовал уборщицу, которая сожгла дело из мести

Уборщицу районного суда Чувашии оштрафовали на 50 тыс. рублей за сожжение уголовного дела. Об этом сообщают РИА «Новости».

Женщина, работающая в Вурнавском районном суде, на почве обиды решила сжечь уголовное дело об увольнении своего сожителя, чтобы отомстить суду.

Она взяла со стола секретаря бумаги об особо тяжком преступлении и вынесла материалы во двор суда, где сожгла их. Это повлияло на неоправданно долгие сроки рассмотрения уголовного дела и судопроизводства.

«Женщину обвинили во вмешательстве в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия. Подсудимая вину в совершенном преступлении не признала. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей», — заявили в прокуратуре.

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