Россиянки увидели в мужчинах хороших отцов

Большинство жительниц России (71%) считают, что отцы в состоянии ухаживать за детьми и вести домашнее хозяйство не хуже женщин. Об этом говорят результаты опроса ВЦИОМа, результаты которого опубликованы на сайте организации.

Как отмечается, 58% опрошенных считают нормальным, когда после рождения ребенка отец ухаживает за новорожденным, а мать выходит на работу. Причем мужчины думают так чаще — 62%.

В то же время, в реальности семьи с нетрадиционным распределением ролей супругов встречаются нечасто. 10% респондентов сказали, что у них есть подобные знакомые, 65% — не знают таких.

Также 63% процента россиянок отметили, что они против ухода мужчины в декрет, в то время как 42% мужчин были бы не против взять на себя уход за ребенком.

Опрос проводился среди 1,6 тысячи совершеннолетних граждан России. Максимальный размер погрешности исследования не превышает 2,5%.

Ранее опрос показал, как россияне выбирают имена для детей.