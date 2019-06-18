Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке

Суд в Пензе арестовал 15 фигурантов уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка, сообщает ТАСС.

Как сообщили в суде, им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

Ранее следователи смогли установить всех участников массовой драки, произошедшей между селянами и цыганами.

Предположительно, причиной конфликта стало то, что цыгане приставали к дочерям местных жителей. По другой версии цыгане попытались изнасиловать одну из несовершеннолетних местных жительниц, в результате чего селяне решили за нее заступиться.

В результате произошедшего пять человек пострадали, еще двое были госпитализированы. Один скончался.

После этого в Чемодановке ввели «Сухой закон».