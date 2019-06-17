Из ловившего Голунова УВД массово увольняются сотрудники, сообщили СМИ

Около 50 сотрудников УВД по ЗАО написали рапорты об увольнении, сообщает телеграм-канал Mash.

Отмечается, что уходят главы почти всех управлений, а также рядовые сотрудники.

Причина такого решения не сообщается.

Официального подтверждения данной информации в настоящее время нет.

Ранее президент РФ Владимир Путин освободил от должностей главу управления по наркотикам ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО ГУ МВД Москвы Андрея Пучкова.

Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что будет ходатайствовать перед президентом об отставке двух генералов после того, как с журналиста «Медузы» Ивана Голунова сняли обвинения.