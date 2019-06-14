Суд арестовал экс-мэра Рязани после жалобы Путину

В столице Басманный суд арестовал на два месяца бывшего мэра Рязани Сергея Карабасова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

Преступление было выявлено в ходе расследования дела о нарушениях при строительстве детской площадки стоимостью почти 5 млн рублей.

Под следствие чиновник попал после обращения одной из участниц форума ОНФ к президенту России Владимиру Путину.

По словам пресс-секретаря, по документам в городе должны стоять канатный городок и детская площадка, однако на самом деле они не были построены.

Отмечается, что Карабасову, который исполнял обязанности главы администрации с 2017 года, грозит срок до десяти лет.

Ранее сообщалось, что экс-глава волгоградского управления СК Михаил Музраев арестован по обвинению в теракте.