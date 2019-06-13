ФСБ заподозрила советника Бастрыкина в совершении теракта

Лефортовский суд Москвы арестовал генерал-лейтенанта Михаила Музраева, являющегося советником главы СК Александра Бастрыкина, по подозрению в совершении теракта, сообщает «Коммерсантъ».

Сообщается, что ему вменяется статья 205 УК («Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору»). Вместе с ним был арестован предприниматель Владимир Зубков.

Газета отмечает, что речь идет о деле о попытке покушения на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, расследованием которого занимаются следователи ФСБ.

В свою очередь защита Музраева заявила, что его оговорили, и добавила, что именно он раскрыл дело о попытке покушения на Бочарова.

Сам Михаил Музраев назвал подозрения в свой адрес «фантазией следователей». Он пробудет под арестом до 10 августа.