Путин дал поручения по делу Голунова
Президент России Владимир Путин в курсе дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщает РИА «Новости».
Об этом рассказала омбудсмен Татьяна Москалькова.
По ее словам, в момент, когда она встретилась с Путиным, чтобы обсудить ситуацию с журналистом, президент уже все знал.
Москалькова пояснила, что он «действительно уже к тому моменту дал все необходимые поручения».
Какие именно поручения дал Путин, она не пояснила.
Ранее Москалькова оценила задержание Голунова как непрофессиональное.