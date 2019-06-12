Путин дал поручения по делу Голунова

Президент России Владимир Путин в курсе дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщает РИА «Новости».

Об этом рассказала омбудсмен Татьяна Москалькова.

По ее словам, в момент, когда она встретилась с Путиным, чтобы обсудить ситуацию с журналистом, президент уже все знал.

Москалькова пояснила, что он «действительно уже к тому моменту дал все необходимые поручения».

Какие именно поручения дал Путин, она не пояснила.

Ранее Москалькова оценила задержание Голунова как непрофессиональное.