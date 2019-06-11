Опрос показал, с чем россияне ассоциируют Россию
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, чтобы выяснить ассоциации россиян со словом «Россия». Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно результатам исследования, граждане страны связывают ее название с такими понятиями, как «родина» (31%) и «великая держава» (29%).Кроме того, 9% респондентов связывают «Россию» с большой страной и огромной территорией, 7% — с сильной армией, 4 % — с хорошими людьми и надеждой на светлое будущее.
Уточняется, что среди негативных ассоциаций низкий уровень жизни (6%), коррупция и боль за страну (3%).
Ранее сообщалось, что почти половина опрошенных россиян (49%) заявила, что они удовлетворены уровнем своей жизни.