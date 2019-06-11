Более 25 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы задержали и отменили 26 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

По данным на 1.51 мск, во Внуково отменено четыре рейса, в Домодедово задержано три рейса и отменено десять. В аэропорту Шереметьево задержали восемь рейсов и еще один отменили.

Об изменениях в расписании аэропорта Жуковский информации нет.

Ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что москвичей ожидает похолодание и дожди.