У Пескова спросили про дело журналиста Голунова

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно следят за делом журналиста Ивана Голунова, сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что Кремль не может прокомментировать уголовное дело Голунова.

По его словам, о деле было доложено президенту России Владимиру Путину.

Песков отметил, что Кремль «не имеет права комментировать дела», однако назвал дело «весьма и весьма резонансным».

Голунова задержали 6 июня в Москве. Спустя два дня Никулинский суд отправил его под домашний арест до 7 августа. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Сам Голунов утверждает, что наркотики ему подбросили.