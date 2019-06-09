Москвичка взяла в плен «мужа на час»

Жительница Москвы заперла в своей квартире «мужа на час», который попытался украсть у нее часы стоимостью 1 млн рублей, сообщает «Московский комсомолец».

Уточняется, что женщина решила покрасить стену и разместила объявление о поиске «мужа на час». Откликнувшегося мужчину она пригласила для проведения ремонтных работ.

Мужчина ушел в другую комнату переодеться, после чего начал работу, однако в это время женщина обнаружила, что с полки пропали часы.

Мужчина в краже не сознался, после чего женщина заперла входную дверь и вызвала полицию.

«Муж» испугался прибывших полицейских и достал часы из кармана спецовки. Против него возбудили дело о краже.