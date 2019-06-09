Погода в Москве стала рекордной за 20 лет

Температура воздуха в Москве достигла 31°С, что повторяет рекорд 1999 года, сообщают «Известия».

В Гидрометцентре напомнили, что абсолютным рекордом тепла 9 июня остается результат 1948 года — 32,1°С.

Ранее сообщалось, что в Москве в ближайшие часы ожидаются кратковременный дождь и гроза.

В городе также ожидаются порывы ветра до 15 м/с.