В Барселоне достроят собор Саграда-Фамилия спустя 137 лет

Власти Барселоны выдали разрешение ан строительные работы в соборе Святого семейства (Саграда-Фамилия), сообщает РИА «Новости».

Местные власти и представители храма работали над получением разрешения последние два года.

Проект знаменитого архитектора Антонио Гауди получит продолжение спустя 137 лет.

В прошлому году стороны договорились выплатить мэрии €36 млн за отсутсnвие разрешения на строительсто. Средства пойдут на благоустройство прилегающих к собору районов.