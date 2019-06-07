Муж Симоньян назвал Соболь истеричкой

Муж главного редактора RT Маргариты Симоньян кинорежиссер Тигран Кеосаян отреагировал на инцидент с Любовью Соболь на «Эхо Москвы», передает «Говорит Москва».

По его словам, все произошедшее — «цирк шапито». Также он назвал Соболь и представителей оппозиции хамками и истеричками.

«Это просто цирк шапито. Если это оппозиция, то тогда я член коммунистической партии СССР. Хамки необразованные и истерички», — заявил Кеосаян.

Ранее Кеосаян заявил, что намерен обратится к юристам.

Беременная Симоньян находится в больнице с угрозой прерывания беременности после инцидента с Любовью Соболь на «Эхо Москвы».