Владелец косаток из «китовой тюрьмы» не против их конфискации

<img src="//img.gazeta.ru/files3/807/12214807/orca-pic905-895x505-26807.jpg">

Директор компании «Афалина» Алексей Решетов, который представляет одну из компаний — владельцев косаток, заявил на суде, что не возражает против конфискации животных. Об этом сообщает РЕН ТВ.

При этом он отметил, что до момента разрешения каких-либо дел выдача любых разрешительных документов на передачу животных в любые другие культурные организации приостановлена.

Также Решетов рассказал, что его предприятие может обанкротиться, поскольку задолженность по счетам за содержание животных составляет десятки миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что косаток из «китовой тюрьмы» выпустят на волю.