Депутат инсценировал покушение на самого себя

Депутат Законодательного собрания Пермского края Илья Кузьмин инсценировал покушение на самого себя. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СУ СК по Пермскому краю.

Как отмечается, для воплощения задуманного депутат обратился за помощью к трем жителям города Соликамска — двум женщинам и одному мужчине.

По версии следствия, Кузьмин пошел на такой шаг, чтобы «повысить свой общественный имидж».

Уточняется, что инсценировка была совершена 24 февраля, после чего депутат пошел в полицию.

На основании проведенных экспертиз была доказана причастность всех фигурантов к инсценировке убийства.

В отношении депутата возбудили дело по статье «Заведомо ложный донос, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения» и заключили под стражу до 25 июля. Трех его помощников обвиняют в «пособничестве в совершении ложного доноса».