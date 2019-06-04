Мэр Харькова призвал украинцев вернуться к «здравому смыслу»

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Мэр Харькова Геннадий Кернес прокомментировал снос памятника полководцу Георгию Жукову в городе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, жителям Украины следует «возвращаться с майданов к здравому смыслу».

Он также добавил, что большинство жителей Харькова предпочитают высказывать свою позицию цивилизовано.

Кернес подчеркнул, что жители города поддерживают восстановления памятника Жукову.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский свалил вину за снос бюста Жукова на бывшего лидера страны Петра Порошенко.