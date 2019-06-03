Пойман провозивший алмазы в носках в Шереметьево мужчина

Контрабандист отправится под суд за попытку провезти в носке 33 алмаза и ювелирные изделия в московском аэропорту Шереметьево, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В отношении мужчины было возбуждено дело по ч. 1 ст. 226.1 УК («Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов»).

По версии следствия, на территории иностранного государства мужчине передали 33 ограненных природных алмаза и ювелирные изделия, которые тот спрятал от сотрудников таможни в носок. Затем он прибыл в Шереметьево, где в ходе таможенного досмотра драгоценности были обнаружены.

Ранее начальник таможенного поста аэропорта Внуково Андрей Герасимов проинформировал о задержании пассажира из Мексики с десятками маленьких крокодилов и пауками-тарантулами.