В Москве в понедельник ожидается до +22°С

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В Москве в понедельник, 3 июня, ожидается до +22°С.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в городе будет колебаться от +20°С до +22°С.

Днем ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.