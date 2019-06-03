В Москве в понедельник ожидается до +22°С

В Москве в понедельник, 3 июня, ожидается до +22°С.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в городе будет колебаться от +20°С до +22°С.

Днем ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.