Снесенный националистами бюст Жукова пообещали восстановить на Украине
Мэр Харькова Геннадий Кернес пообещал восстановить уничтоженный представителями националистических организаций и партий бюст маршала СССР Георгия Жукова. Об этом сообщает RT.
Уточняется, что о таком решении он сказал во время съезда партии «Доверяй делам».
Кернес рассказал, что после сноса памятника он разговаривал с депутатом Рады Виталием Хомутынником и они пришли к выводу, что бюст Жукова нужно восстановить.
«Он [Хомутынников] говорил, что... восстановит памятник в ближайшее время», — добавил Кернес.
Как отмечается, присутствующие на съезде встретили эту новость бурными аплодисментами.
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 2 июня, в Харькове представители националистических организаций и партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова.