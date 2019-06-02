Снесенный националистами бюст Жукова пообещали восстановить на Украине

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Мэр Харькова Геннадий Кернес пообещал восстановить уничтоженный представителями националистических организаций и партий бюст маршала СССР Георгия Жукова. Об этом сообщает RT.

Уточняется, что о таком решении он сказал во время съезда партии «Доверяй делам».

Кернес рассказал, что после сноса памятника он разговаривал с депутатом Рады Виталием Хомутынником и они пришли к выводу, что бюст Жукова нужно восстановить.

«Он [Хомутынников] говорил, что... восстановит памятник в ближайшее время», — добавил Кернес.

Как отмечается, присутствующие на съезде встретили эту новость бурными аплодисментами.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 2 июня, в Харькове представители националистических организаций и партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова.