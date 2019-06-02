Появилось видео сноса бюста Жукову в Харькове

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В Сети появилась видеозапись из Харькова, где представители националистических организаций и партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова. Ролик разместил РЕН ТВ.

По данным ТАСС, мэр города Геннадий Кернес заявил, что бюст будет восстановлен на пожертвования.

Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова дала комментарий после того, как на Украине журналист Владимир Познер был включен в базу данных сайта «Миротворец», а бюста маршала Георгия Жукова был повален в Харькове.