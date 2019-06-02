Аномальная жара атакует Москву

В столице следующая неделя станет обжигающей и сухой. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на синоптика из центра погоды «Фобос».

По данным специалиста, уже с понедельника, 3 июня, воздух в столице прогреется минимум до 25 °С. Однако в середине следующей недели, температура достигнет уже 30 °С.

Как отмечается, в пятницу, 7 июня, в Москву придет аномальная для региона жара, то есть на улице будет около 33°С.

Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье ожидается до +25°С.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.