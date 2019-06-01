Видео задержания экс-губернатора Ивановской области появилось в Сети
Следственный комитет (СК) России опубликовал видео задержания бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в мошенничестве. Кадры были размещены на Youtube-канале ведомства.
На записи изображается процесс обыска в доме Конькова, а также обнаруженные по итогам следственных действий деньги.
Ранее сообщалось, что экс-главу Ивановской области заподозрили в хищении бюджетных средств на 700 млн руб.
Помимо Конькова также был задержан управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин.