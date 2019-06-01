Видео задержания экс-губернатора Ивановской области появилось в Сети

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Следственный комитет (СК) России опубликовал видео задержания бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в мошенничестве. Кадры были размещены на Youtube-канале ведомства.

На записи изображается процесс обыска в доме Конькова, а также обнаруженные по итогам следственных действий деньги.

Ранее сообщалось, что экс-главу Ивановской области заподозрили в хищении бюджетных средств на 700 млн руб.

Помимо Конькова также был задержан управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин.