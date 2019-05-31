Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен известных россиян

Глава России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам имен известных россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Как отмечается, новые названия получат более 40 российских аэропортов.

Например, столичный аэропорт Домодедово будет носить имя ученого Михаила Ломоносова, Внуково назовут именем авиаконструктора Андрея Туполева, а Шереметьево — в честь великого российского поэта Александра Пушкина.

Ранее сообщалось, что россияне выбрали имена для аэропортов страны.

Также стало известно, что для аэропорта Храброво в Калининграде выбрали имя императрицы Елизаветы Петровны, в Калуге аэропорт могут назвать в честь ученого и изобретателя Константина Циолковского, аэропорт Красноярска — в честь Дмитрия Хворостовского, а аэропорт Нижнего Новгорода может быть назван именем летчика Валерия Чкалова.