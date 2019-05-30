Путин разрешил россиянам навещать родных в реанимации

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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому россияне смогут навещать своих родственников, которые оказались в реанимации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальный портал правовой информации.

Закон предполагает, что Минздрав утвердит общие требования по допуску граждан России к своим родственникам, которые проходят лечение в интенсивной терапии и реанимации.

До подписания закона формального запрета на посещение реанимации не существовало, однако каждое медицинское учреждение имело право устанавливать свои правила на посещение реанимации.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем чтении закон, который обязывает больницы пускать родственников навещать пациентов в реанимации.