Отношение россиян к позициям страны на мировой арене выяснил опрос

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 72% россиян положительно оценивают позиции страны на мировой арене. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме того, 19% граждан России полагают, что влияние страны в международных делах довольно незначительное или практически отсутствует.

Причем, по данным опроса, среди граждан, которые недовольны своим финансовым состоянием или причисляют себя к непарламентским партиям, эта доля выше — 26% и 31% соответственно.

Уточняется, что данный порос был проведен 23 мая 2019 года среди 1600 совершеннолетних граждан России посредством телефонного интервью. Максимальный размер ошибки для данной выборки не превышает 2,5%.

Ранее опрос выяснил, как россияне отнеслись к празднованию Дня Победы.