Устроивший резню в редакции «Родины» мужчина имеет проблемы с законом

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков заявил, что напавший на редакцию газеты «Родина» мужчина разыскивался правоохранительными органами за «какие-то другие действия». Об этом сообщает ТАСС.

Новиков рассказал, что сам мужчина объяснил нападение на редакцию «личными мотивами».

«Он пришел убить редактора газеты по политическим мотивам, такое заявление прозвучало с его стороны», — добавил Новиков.

Депутат также отметил, что при попытках «утихомирить» нападавшего ранения получили четыре человека.

Ранее стало известно, что мужчина, напавший на редакцию «Родины», имеет психические проблемы.