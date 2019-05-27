В РПЦ сравнили протесты по храму в Екатеринбурге с расстрелом царской семьи

Протесты против строительства храма в Екатеринбурге напоминают ситуацию с расстрелом российского царя Николая II и его семьи. Об этом заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, сообщает «Интерфакс».

По словам митрополита, церкви бросили вызов из Екатеринбурга.

«Как 100 лет назад прогремели выстрелы и пролилась кровь святых Царственных страстотерпцев», — добавил митрополит Кирилл.

Он отметил, что россияне, которые не верят, глумятся над православными ценностями, поэтому и протестуют против строительства храма на месте сквера.

Ранее патриарх Кирилл объявил о строительстве трех храмов в сутки.

Также до этого екатеринбургская епархия отреагировала на результаты опроса ВЦИОМ по поводу строительства храма Св. Екатерины, согласно которым большинство жителей Екатеринбурга, то есть около 74%, выступили против его возведения на месте сквера.