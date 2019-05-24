Путин рекомендовал патриарху Кириллу разгрузить рабочий график
Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с именинами и рекомендовал скорректировать свой график в сторону отдыха. Об этом сообщает ТАСС.
Также российский лидер выразил Кириллу благодарность за совместную работу по укреплению страны и Русской православной церкви.
«Есть только одно пожелание — ваши ближайшие сотрудники не хотят вам этого говорить, я скажу — график свой корректировать в сторону разгрузки», — сказал Путин.
В ответ патриарх поблагодарил президента за поздравление и сотрудничество «государства российского» с церковью.
Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл наказал напавшего с ножом на монаха священника.