Путин рекомендовал патриарху Кириллу разгрузить рабочий график

Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с именинами и рекомендовал скорректировать свой график в сторону отдыха. Об этом сообщает ТАСС.

Также российский лидер выразил Кириллу благодарность за совместную работу по укреплению страны и Русской православной церкви.

«Есть только одно пожелание — ваши ближайшие сотрудники не хотят вам этого говорить, я скажу — график свой корректировать в сторону разгрузки», — сказал Путин.

В ответ патриарх поблагодарил президента за поздравление и сотрудничество «государства российского» с церковью.

Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл наказал напавшего с ножом на монаха священника.