На скандал с БДСМ-вечеринкой школьников отреагировали в заксобрании Приморья

Депутат законодательного собрания Приморского края Артем Самсонов прокомментировал инцидент с БДСМ-вечеринкой на последнем звонке в одной из школ, сообщает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что во Владивостоке школьники надели одежду для БДСМ и пошли на выпускной. Позднее источник сообщил, что директриса школы уволилась.

По его мнению, директора школы нельзя увольнять. Депутат отметил, что «ничего страшного не произошло».

«Ну дети, ну нарядились? Да молодцы дети, правильно сделали. А почему директор виноват?», — сказал депутат.

Самсонов заявил, что если директор уволится, то он пожалуется на департамент образования в прокуратуру».