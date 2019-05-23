В Кремле заявили о невмешательстве в ситуацию с храмом в Екатеринбурге
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков еще раз прокомментировал ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге после появления результатов опроса, передает РИА «Новости».
По словам чиновника, результаты проведенного опроса показали ту картину, которую показали. Он заметил, что Кремль не может вмешиваться в происходящее, поскольку вопрос является «прерогативой региональных и городских властей».
«Мы надеемся, что он (диалог. — Газета.Ru) будет продолжен с тем, чтобы эта проблемная ситуация была разрешена», — сказал Песков.
Ранее екатеринбургская епархия отреагировала на результаты опроса ВЦИОМ по поводу строительства храма Св. Екатерины, согласно которым большинство жителей Екатеринбурга, то есть около 74%, выступили против его возведения на месте сквера.