В Кремле заявили о невмешательстве в ситуацию с храмом в Екатеринбурге

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков еще раз прокомментировал ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге после появления результатов опроса, передает РИА «Новости».

По словам чиновника, результаты проведенного опроса показали ту картину, которую показали. Он заметил, что Кремль не может вмешиваться в происходящее, поскольку вопрос является «прерогативой региональных и городских властей».

«Мы надеемся, что он (диалог. — Газета.Ru) будет продолжен с тем, чтобы эта проблемная ситуация была разрешена», — сказал Песков.

Ранее екатеринбургская епархия отреагировала на результаты опроса ВЦИОМ по поводу строительства храма Св. Екатерины, согласно которым большинство жителей Екатеринбурга, то есть около 74%, выступили против его возведения на месте сквера.