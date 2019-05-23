Бизнесмен-отловщик отказался выпускать косаток из «китовой тюрьмы»

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Глава компании-отловщика «Афалина» Алексей Решетов заявил, что пойманные его компанией косатки и белухи не будут отпущены на волю, так как являются «его собственностью». Об этом сообщает РИА «Новости».

Данное заявление Решетов сделал по итогам заседания суда, на котором было отклонено ходатайство о возвращении искового заявления от сахалинских экологов о выпуске косаток из так называемой «китовой тюрьмы», которая находится в бухте Средняя.

«О каком выпуске идет речь? Это моя собственность», — сказал Решетов.

Он также подчеркнул, что сообщения о скором выпуске животных являются «пургой», которую распространяют СМИ.

Ранее поступали сообщения о том, что косаток и белух могут выпустить в июне нынешнего года.