Бизнесмен-отловщик отказался выпускать косаток из «китовой тюрьмы»
Глава компании-отловщика «Афалина» Алексей Решетов заявил, что пойманные его компанией косатки и белухи не будут отпущены на волю, так как являются «его собственностью». Об этом сообщает РИА «Новости».
Данное заявление Решетов сделал по итогам заседания суда, на котором было отклонено ходатайство о возвращении искового заявления от сахалинских экологов о выпуске косаток из так называемой «китовой тюрьмы», которая находится в бухте Средняя.
«О каком выпуске идет речь? Это моя собственность», — сказал Решетов.
Он также подчеркнул, что сообщения о скором выпуске животных являются «пургой», которую распространяют СМИ.
Ранее поступали сообщения о том, что косаток и белух могут выпустить в июне нынешнего года.