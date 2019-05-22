Губернатор Свердловской области исключил строительство храма в сквере Екатеринбурга

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что опрос ВЦИОМ исключает строительство собора в сквере в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, он намерен попросить мэра города Александра Высокинскова не включать эту площадку в перечень мест при проведении нового опроса.

Он также добавил, что конфликт вокруг строительства храма исчерпан.

Куйвашев подчеркнул, что теперь предстоит найти новое место для строительства храма.

Ранее сообщалось, что появились результаты опроса по строительству храма на месте сквера в Екатеринбурге.