Потерпевшая в «Зимней вишне» рассказала, что охранники не выпускали людей

Одна из выживших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово рассказала, что охранники заперли двери и отказывались выпускать людей, сообщает РИА «Новости».

На заседании суда, очевидец трагедии рассказала, что после скандала двери же открыли, когда мужчины пригрозили применить силу против охраны.

«Охранники закрыли двери на замок и не выпускали нас, отправили к другому выходу, мы пошли к другому выходу, но нас отправили назад. Потом мужчины стали ругаться, что побьют охранников - они двери открыли», — рассказала девушка.

По ее словам, охранники мешали эвакуироваться, «направляя то туда, то сюда».

По ее словам, в ТЦ не было указателей, плана эвакуации, люди при пожаре выходили сами, так как знали, куда надо идти.

Ранее Фигурантка дела о пожаре в «Зимней вишне» частично признала вину.

25 марта 2018 года в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия погибли 64 человека.