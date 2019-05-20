Путин помиловал россиян и украинца

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальный портал правовой информации.

Отмечается, что президентским указом помилованы российские граждане Жанна Саламатина, Гайникамал Аюпова, Владилен Литвинов. Все они освобождены от дальнейшего отбывания наказания.

С гражданина Украины Сергей Гладкобородова была снята судимость за кражу, чтобы он мог посещать Россию для ухода за тяжелобольной матерью.

В конце прошлого года Путин помиловал пятерых граждан.