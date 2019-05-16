Путин рассказал, как носил соседку на руках на пятый этаж

Президент России Владимир Путин, комментируя проблему с лифтами в домах, где живут ветераны ВОВ, рассказал о своем прошлом, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Журналистка рассказала, как двое ветеранов, которым уже за 90 лет, 7 месяцев не могли выйти из квартиры, так как подрядчик не ремонтировал лифт.

«Я представляю, знаете, если люди в возрасте — они спуститься не могут. Я сам жил без лифта почти до тридцати с лишним лет. Соседку свою на руках носил на пятый этаж, потому что лифта не было, а она не могла подняться. Не каждый раз конечно, но были такие случаи», — рассказал Путин.

Он отметил, что сегодня такие проблемы должны решаться «моментально».

«Ну безобразие, что еще говорить», — подытожил Путин.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи Путина с участниками медиафорума ОНФ.