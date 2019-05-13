SSJ 100 Москва-Самара экстренно вернулся в Шереметьево

Самолет SSJ 100, который летел из Шереметьево в Самару, был вынужден вернуться в аэропорт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Flightradar.

По имеющимся данным, самолет поднялся в небо около 02.00 и долетел до Владимира. Однако после этого он развернулся и полетел в Шереметьево.

В настоящее время причины возвращения рейса SSJ 100 пока неизвестны.

Ранее эксперты усомнились в пригодности SSJ 100.

5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из столичного аэропорта Шереметьево в Мурманск, но был вынужден экстренно вернуться в аэропорт. После посадки самолет загорелся, погиб 41 человек.