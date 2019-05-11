Поездки в Крым входят в моду на Украине, заявили власти региона

Среди граждан Украины становится модным отдых в Крыму, заявил глава комитета парламента крумы по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, этим украинцы делятся в соцсетях. Он рассказал, что в Крыму отдыхают как простые граждане Украины, так и политики.

Черняк отметил, что сред украинце становится модным сообщать в соцсетях, что они были в Крыму.

По его словам, на Украине все надеются, что с уходом президента Петра Порошенко «уйдет и время националистов».

Ранее депутат Рады Нестор Шуфрич опубликовал фотографии отдыха с женой в Крыму, где они провели майские праздники.