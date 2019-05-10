Путин поздравил Конюхова с пересечением Тихого океана на весельной лодке

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Президент России Владимир Путин поздравил путешественника Федора Конюхова с окончанием кругосветного путешествия на весельной лодке в Южном полушарии. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого сообщалось, что Конюхов стал первым человеком в мире, который переплыл южную часть Тихого океана из Новой Зеландии до Чили на весельной лодке. Конюхов плыл на лодке «Акрос» 154 дня 13 часов и 37 минут.

Российский лидер отметил стойкость и мужество путешественника в борьбе с океанской стихией, которые приводят в восхищение миллионы людей.

Он также отметил, что его кругосветное путешествие представляет большую значимость в воспитании молодых людей, стремящихся продолжить традиции русских мореплавателей.

В конце Путин пожелал Конюхову успеха в его последующих исследовательских проектах.