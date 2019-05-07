Минтранс хочет наградить бортпроводников сгоревшего SSJ100
Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил о намерении обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой отметить бортпроводников сгоревшего самолета SSJ100 госнаградами. Об этом сообщает РИА «Новости».
Лайнер Sukhoi Superjet 100, вылетевший 5 мая в Мурманск, совершил вынужденную посадку в Шереметьево и загорелся. В результате произошедшего погиб 41 человек.
«…министр транспорта РФ Евгений Дитрих будет ходатайствовать перед президентом России о награждении бортпроводников ПАО «Аэрофлот», 21-летнего Максима Моисеева орденом Мужества (посмертно), а также бортпроводниц Татьяны Касаткиной и Ксении Фогель», — заявили в ведомстве.
Уточняется, что таким образом министр хочет отметить смелость, самоотверженность и решительность, которые бортпроводники проявили при спасении людей.
Ранее сообщалось, что последний из выживших пассажиров SSJ 100 рассказал об эвакуации.