Минтранс хочет наградить бортпроводников сгоревшего SSJ100

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Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил о намерении обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой отметить бортпроводников сгоревшего самолета SSJ100 госнаградами. Об этом сообщает РИА «Новости».

Лайнер Sukhoi Superjet 100, вылетевший 5 мая в Мурманск, совершил вынужденную посадку в Шереметьево и загорелся. В результате произошедшего погиб 41 человек.

«…министр транспорта РФ Евгений Дитрих будет ходатайствовать перед президентом России о награждении бортпроводников ПАО «Аэрофлот», 21-летнего Максима Моисеева орденом Мужества (посмертно), а также бортпроводниц Татьяны Касаткиной и Ксении Фогель», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что таким образом министр хочет отметить смелость, самоотверженность и решительность, которые бортпроводники проявили при спасении людей.

Ранее сообщалось, что последний из выживших пассажиров SSJ 100 рассказал об эвакуации.