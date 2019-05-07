В России упростили порядок установления инвалидности

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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое упрощает процедуру признания лица инвалидом. Об этом он сообщил в ходе совещания с вице-премьерами, передает ТАСС.

Глава правительства подчеркнул, что действующая система требует корректировки.

Принятый документ расширяет список заболеваний, при которых уже при первичном осмотре инвалидность можно будет установить бессрочно.

Медведев добавил, что если осмотр будет необходим человеку в тяжелом состоянии, то места их проживания будут учитываться, «в удаленных и труднодоступных местах это дает возможность вводить освидетельствование заочно».

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин подписал закон о паллиативной медпомощи.