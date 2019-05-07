Возросло число госпитализированных после ЧП в Шереметьево
Число госпитализированных в результате авиакатастрофы с самолетом SSJ 100 в Шереметьево возросло до десяти человек, передает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.
Как отмечается, в больницу была доставлена еще одна пострадавшая.
«Утром в НИИ им. Н. В. Склифосовского госпитализирована женщина», — рассказал собеседник агентства.
Ранее стало известно об изменении состояния пострадавших при катастрофе SSJ 100.
Лайнер Sukhoi Superjet 100, вылетевший 5 мая в Мурманск, совершил вынужденную посадку в Шереметьево и загорелся. В результате произошедшего погиб 41 человек.