Возросло число госпитализированных после ЧП в Шереметьево

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Число госпитализированных в результате авиакатастрофы с самолетом SSJ 100 в Шереметьево возросло до десяти человек, передает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

Как отмечается, в больницу была доставлена еще одна пострадавшая.

«Утром в НИИ им. Н. В. Склифосовского госпитализирована женщина», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно об изменении состояния пострадавших при катастрофе SSJ 100.

Лайнер Sukhoi Superjet 100, вылетевший 5 мая в Мурманск, совершил вынужденную посадку в Шереметьево и загорелся. В результате произошедшего погиб 41 человек.