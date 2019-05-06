Криминалисты завершили работу на месте аварийной посадки SSJ-100 в Шереметьево

__is_photorep_included12340609: 1

Следователи и криминалисты завершили работу на месте крушения самолета SSJ-100 в Шереметьево, сообщает РИА «Новости».

По информации официального представителя СК Светланы Петренко, следователи центрального аппарата СК России и криминалисты Главного управления криминалистики, задействованные в расследовании обстоятельств аварийной посадки пассажирского самолета 5 мая завершили следственные действия на месте происшествия.

Ранее президент Владимир Путин заслушал доклады о ходе расследования катастрофы Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.

Sukhoi Superjet 100 экстренно сел в Шереметьево с баками, полными топлива, после чего загорелся. В результате произошедшего погиб 41 человек.