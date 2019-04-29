Приговоренный к четырем годам отец полковника Захарченко освободится через 1,5 года

Отец полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктор, приговоренный к четырем годам колонии, освободится не позднее чем через полтора года, так как ему будет зачтено в качестве наказания ограничение свободы в период следствия. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в приговор Захарченко из расчета день в СИЗО за полтора в колонии будет зачтено пребывание в следственном изоляторе, а также срок домашнего ареста из расчета один день за один день.

При этом суд может отпустить его условно-досрочно, в таком случае Захарченко выйдет на свободу еще раньше.

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор отцу полковника Захарченко. Захарченко и другой фигурант по данному делу — Владимир Корьевкин — обвинялись в растрате в особо крупном размере.