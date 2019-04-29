Отца полковника Захарченко признали виновным в растрате

Московский Мещанский суд признал виновным отца полковника МВД Дмитрия Захарченко по обвинению в растрате, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судью Оксану Горюнову.

По словам судьи, суд признал вину Виктора Захарченко и Владимира Корьевкина, которые обвинялись в растрате денег банка в особо крупном размере.

До этого сторона обвинения также попросила суд назначить Захарченко дополнительное наказание в виде штрафа 500 тыс. руб. Прокурор попросила отправить Захарченко-старшего отбывать наказание в колонии общего режима.

В настоящее время пока не вынесли наказание для отца Захарченко.

Ранее сообщалось, что обвинение запросило пять лет колонии для отца полковника Захарченко.